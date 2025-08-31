سيارة لن ينقصها شيء! .. تويوتا لاند كروزر بتصميم داخلي رائع ومواصفات لن تكرر 2026

أطلقت شركة تويوتا الرائدة سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة بمواصفات عالية وممتازة من حيث التصميم الداخلي والخارجي الأنيق الذي يجعلها مختلفة من بين السيارات الأخرى، كما أنها تتميز بقوة المحرك وتوفيرها في استخدام الوقود وألوانها الفخمة التي تجعلها فريدة من نوعها وقدرتها على تسلق المرتفعات بكل سهولة.

تويوتا لاند كروزر

هناك عدة مزايا لهذه السيارة تجعلها مختلفة ومميزة بين السيارات الأخرى، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

تحتوي على شاشة داخلية تعمل باللمس.

تتميز بتصميم داخلي وخارجي فخم.

بها فتحة سقف بانورامية.

مقاس عجلات السيارة يصل إلى 18 بوصة.

تتوافر بنسختين vrx,gr

تحتوي على 6 اسطوانات.

سعة خزان الوقود تصل إلى 140 لتر.

تحتوي على إضاءة ليد نهارية.

تحتوي على شاشة معلومات 12,3 بوصة متعددة الوظائف.

بها زر يعمل باللمس لتشغيل المحرك.

المقاعد مصنوعة من الجلد.

القوة القصوى لها تصل إلى 101 نيوتن.

العجلات مصنوعة من الألومنيوم القوي.

تحتوي على مكيف هوائي.

بها نظام أبل كار بلاي لاسلكي.

بها فرامل مانعة للانغلاق، مما تسهل القيادة على السائق.

هذا النوع من السيارة يحتوي على مثبت السرعة.

خاصية تسلق المرتفعات بسهولة.

نظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة.

المرايات الجانبية اوتوماتيكيا.

ألوان سيارة تويوتا لاند كروز 2026

تم إصدار سيارة تويوتا لاند كروزر بأسعار متوقعة يمكن أن تصل إلى الآتي

سعر السيارة في الإمارات نسخة vrx الهجينة تصل سعرها التقريبي إلى 389,900 درهم.