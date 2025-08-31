تعديلات جديدة في تقويم الدراسي 2025 الكويت ورزمانة الإجازات والعطلات الأسبوعية

توضح رزنامة وزارة التربية في الكويت انطلاقة العام الدراسي الجديد 2025/2026 والخريطة الزمنية من أجل التخطيط الدراسي وقد تضمن انتظام العام الدراسي بشكل يعزز من جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية في البلاد.

تقويم الدراسي 2025 الكويت

يبدأ التقويم الدراسي في الكويت للعام الجديد 2025/2026 في المواعيد التالية

تبدأ رزنامة وزارة التربية والتعليم في الكويت بدوان الكوادر التعليمية في يوم 7 من سبتمبر عام 2025.

كما ينظم دوام الصف الأول الابتدائي في يوم 15 من سبتمبر.

يعود باقي الصفوف في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى المقاعد الدراسية في يوم 16 من سبتمبر.

يبدأ دوام رياض الاطفال في الكويت من يوم 17 من سبتمبر.

تعكس هذه التواريخ تنظيم سير العملية التعليمية وفقا لخطة زمنية واضحة.

أهداف الرزنامة التعليمية بالكويت

هناك العديد من الأهداف وراء الرزنامة التعليمية في الكويت هذا العام، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي