تريند الجيل .. سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي بالمواصفات والمزايا والسعر الخيالي 2025

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد مؤخرا والذي يسمي سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي وهو يعتبر أحدث إصدارات السلسلة المعروفة لهواتف سامسونج، وذلك نظرا لما يحتويه من مواصفات عالية ومزايا مختلفة تنافس الأجهزة المتقدمة الأخرى.

سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي

تم الإعلان عن مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي وهي مواصفات عالية تجعله رائد بين الهواتف الأخرى، ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي

نوع المعالج هو oxenos1580

حجم الشاشة يصل إلى 6,7 بوصة.

سعة الذاكرة تصل إلى 12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية تصل إلى 128/256 جيجا.

مميزات هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي

توجد العديد من المزايا التي تجعل سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي مميز بين الهواتف الأخرى من نفس النوع، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

دقة الكاميرا الأمامية والخلفية عالية.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k.

ساعة البطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللي أمبير.

الهاتف مقاوم للماء والأتربة.

الهاتف مصنوع من خامات عالية الجودة.

يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.

يحتوي على قلم ذكي يمكن استخدامه بسرعة استجابة عالية في الكتابة أو الرسم.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

السماعات الخارجية من النوع ستيريو.

يدعم مستشعر التقارب والتسارع والبصمة.

الشاشة من النوع أموليد.

يدعم خاصية dex.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي

على الرغم من وجود العديد من المزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي إلا أنه لديه بعض العيوب البسيطة ومنها ما يلي: