تريند الجيل .. سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي بالمواصفات والمزايا والسعر الخيالي 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد مؤخرا والذي يسمي سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي وهو يعتبر أحدث إصدارات السلسلة المعروفة لهواتف سامسونج، وذلك نظرا لما يحتويه من مواصفات عالية ومزايا مختلفة تنافس الأجهزة المتقدمة الأخرى.

سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي

تم الإعلان عن مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي وهي مواصفات عالية تجعله رائد بين الهواتف الأخرى، ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي

  • نوع المعالج هو oxenos1580
  • حجم الشاشة يصل إلى 6,7 بوصة.
  • سعة الذاكرة تصل إلى 12 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية تصل إلى 128/256 جيجا.

مميزات هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي

توجد العديد من المزايا التي تجعل سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي مميز بين الهواتف الأخرى من نفس النوع، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • دقة الكاميرا الأمامية والخلفية عالية.
  • يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k.
  • ساعة البطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللي أمبير.
  • الهاتف مقاوم للماء والأتربة.
  • الهاتف مصنوع من خامات عالية الجودة.
  • يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.
  • يحتوي على قلم ذكي يمكن استخدامه بسرعة استجابة عالية في الكتابة أو الرسم.
  • يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
  • السماعات الخارجية من النوع ستيريو.
  • يدعم مستشعر التقارب والتسارع والبصمة.
  • الشاشة من النوع أموليد.
  • يدعم خاصية dex.

عيوب هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي

على الرغم من وجود العديد من المزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي إلا أنه لديه بعض العيوب البسيطة ومنها ما يلي:

  • لا يدعم الهاتف منفذ 3,5 ملم لسماعات الأذن.
  • بروز الكاميرا الخلفية كبير ويفضل أن يكون أصغر من ذلك.
  • لم يتم تطوير البطارية وسرعة الشحن.
معلومات الكاتب
فريق عمل البديل