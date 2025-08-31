تريند الجيل .. سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي بالمواصفات والمزايا والسعر الخيالي 2025
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد مؤخرا والذي يسمي سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي وهو يعتبر أحدث إصدارات السلسلة المعروفة لهواتف سامسونج، وذلك نظرا لما يحتويه من مواصفات عالية ومزايا مختلفة تنافس الأجهزة المتقدمة الأخرى.
سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي
تم الإعلان عن مواصفات هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي وهي مواصفات عالية تجعله رائد بين الهواتف الأخرى، ومن أشهر هذه المواصفات ما يلي
- نوع المعالج هو oxenos1580
- حجم الشاشة يصل إلى 6,7 بوصة.
- سعة الذاكرة تصل إلى 12 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية تصل إلى 128/256 جيجا.
مميزات هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي
توجد العديد من المزايا التي تجعل سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي مميز بين الهواتف الأخرى من نفس النوع، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
- دقة الكاميرا الأمامية والخلفية عالية.
- يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8k.
- ساعة البطارية كبيرة قد تصل إلى 5000 مللي أمبير.
- الهاتف مقاوم للماء والأتربة.
- الهاتف مصنوع من خامات عالية الجودة.
- يدعم خاصية الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 واط.
- يحتوي على قلم ذكي يمكن استخدامه بسرعة استجابة عالية في الكتابة أو الرسم.
- يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.
- السماعات الخارجية من النوع ستيريو.
- يدعم مستشعر التقارب والتسارع والبصمة.
- الشاشة من النوع أموليد.
- يدعم خاصية dex.
عيوب هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي
على الرغم من وجود العديد من المزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج جالكسي إيه 55 5 جي إلا أنه لديه بعض العيوب البسيطة ومنها ما يلي:
- لا يدعم الهاتف منفذ 3,5 ملم لسماعات الأذن.
- بروز الكاميرا الخلفية كبير ويفضل أن يكون أصغر من ذلك.
- لم يتم تطوير البطارية وسرعة الشحن.