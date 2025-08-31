متى ينتهي التسجيل في مسابقة توظيف الأساتذة 2025 بالجزائر؟ .. الوزارة توضح

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح باب التقديم في مسابقة توظيف الأساتذة في الجزائر لعام 2025، وتأتي هذه الخطوة إلى سد النقص في الكوادر التعليمية والاستعداد لعام دراسي جديد، وسوف يتم استقبال طلبات المترشحين في مسابقة توظيف الأساتذة عبر منصة رقمية مخصصة.

مسابقة توظيف الأساتذة 2025

يمكن التسجيل في مسابقة الأساتذة لعام 2025 في الجزائر عن طريق اتباع الآتي:

يمكن التسجيل على مسابقة الأساتذة في الجزائر عبر الدخول إلى المنصة الرسمية الرقمية للتوظيف .

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

اكتمال كافة الإجراءات المطلوبة.

الضغط على كلمة تسجيل.

شروط التعاقد في مسابقة توظيف الأساتذة الجزائر 2025

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل التسجيل في مسابقة توظيف الأساتذة في الجزائر لعام 2025 وهذه الشروط هي

يلزم الحصول على شهادة جامعية في التخصص المطلوبة.

لابد من أن يتم التسجيل خلال الفترة المحددة عبر المنصة الرقمية وهي من يوم 4 من سبتمبر وحتى يوم 6 من نفس الشهر لهذا العام.

يلزم استيفاء كافة الشروط المطلوبة في المتقدم

أهمية مسابقة توظيف الأساتذة في الجزائر

هناك أهمية كبرى وراء مسابقة توظيف الأساتذة في الجزائر لعام 2025، وهذه الأهمية تتمثل في الآتي: