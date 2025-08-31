قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة .. مواجهة نارية وقوية في نهاية الجولة الخامسة بالدوري 2025

يواجه فريق نادي الزمالك لكرة القدم نظيره وادي دجلة مساء يوم الأحد في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما تم الكشف عن التشكيل الخاص بنادي الزمالك أمام نظيره وموعد المباراة من أجل الاستعداد لمشاهدتها.

قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة

تم الكشف عن قائمة الزمالك أمام مباراة وادي دجلة مساء يوم الأحد 31 من أغسطس وهذه القائمة متمثلة في الآتي

حراسة المرمى مكون من محمد صبحي.

خط الدفاع مكون من عمر جابر ومحمود الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط مكون من سيف فارق جعفر وعبدالله السعيد وناصر ماهر.

خط الهجوم مكون من خوان الفئات وعدي الدباغ وشيكة بانزا.

موعد مباراة الزمالك اليوم

تم الإعلان عن مباراة الزمالك القادمة مساء اليوم بين وادي دجلة بعد الانتهاء من مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز وهذه المباراة هي