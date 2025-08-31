مباراة ليفربول القادمة أمام ارسنال بالجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي 2025

يلتقي نادي ليفربول نظيره أرسنال مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يتطلع أرسنال إلى العودة من معقل الريدز بفوز ثمين يعزز حظوظه في المنافسة ويطمح محمد صلاح في مواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على اللقب.

مباراة ليفربول القادمة

هناك بعض التفاصيل التي تخص بدء مباراة ليفربول القادمة وهذه التفاصيل هي

تبدأ مباراة ليفربول القادمة من يوم الأحد الموافق 31 من أغسطس هذا العام ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي الممتاز.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

كما تبدأ المباراة على ملعب انفيلد معقل ليفربول.

يدخل ليفربول هذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني متساويا في النقاط مع ليفربول بفارق الأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز وهذا القنوات هي

سوف يتم نقل مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي ان سبورت 1.

تمتلك هذه القناة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.

المعلق على هذه المباراة هو المعلق الرياضي خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام أرسنال

تم الكشف عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول أمام أرسنال في الدوري الانجليزي الممتاز ضمن الجولة الثالثة وهذا التشكيل متمثل في الآتي