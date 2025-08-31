اتفرج وشجع .. موعد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بالجولة الثالثة 31 أغسطس 2025

تم الإعلان عن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز ضمن الجولة الثالثة التي تبدأ يومي السبت والأحد الموافق 30 و31 من أغسطس الجاري هذا العام، وقد يسعد اليوم الأول إقامة 6 مواجهات واليوم الثاني أربعة مواجهات.

موعد مباريات اليوم

تأتي مباريات الدوري الانجليزي بالجولة الثالثة التي تقام مساء يوم الأحد الموافق 31 من أغسطس لهذا العام في المواعيد التالية

مباراة ليفربول وارسنال ضمن الجولة الثالثة في يوم الأحد الموافق 31 من أغسطس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة بين سبورت الرياضية والمعلق هو خليل البلوشي.

مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي سوف تقام مساء يوم الأحد 31 من أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

نوتنجهام ووست هام يوم الأحد 31 من أغسطس الجاري في تمام الساعة الرابعة مساء.

مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في ختام اليوم الكروي الإنجليزي تقام يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

