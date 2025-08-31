موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة امام أرسنال في الدوري الانجليزي 2025

تعتبر مباراة ليفربول القادمة ضد ارسنال واحدة من أبرز المواجهات في مسابقة البريميرليج وقد يطمح كلا الفريقين إلى الفوز باللقاء والانفراد بالصدارة مبكرا، كما تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم ببث هذه المباراة في الشرق الأوسط استعدادا لمشاهدتها.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تم الإعلان عن موعد مباراة ليفربول القادمة مساء اليوم أمام أرسنال ضمن الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي الممتاز وهذا الموعد هو

تبدأ مباراة ليفربول أمام أرسنال اليوم الأحد الموافق 31 من أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة.

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول مباشر في الدوري الانجليزي عن طريق شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية وبالتحديد عبر قناة بين سبورت 1.

يعلق على هذه المباراة الرياضي المشهور خليل البلوشي.

يدخل ليفربول لقاء أرسنال وعينه على حصد الثلاث نقاط في حملته للدفاع عن اللقب.

يتطلع فريق أرسنال إلى تحقيق الفوز على ليفربول من أجل وجميع اكبر قدر من النقاط بالإضافة إلى تعطيل المنافس الأول على اللقب وذلك من أجل تحقيق هدفه في تحقيق لقب الدوري الانجليزي.

تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت التي تقوم ببث مباراة ليفربول وارسنالع في الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، وهذا التردد هو