موعد مباراة الزمالك اليوم امام دجلة .. التشكيل المتوقع + القنوات الناقلة + مواعيد المباريات القادمة

تم الكشف عن مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز عقب الانتهاء من مباراة الزمالك وفاركو الماضية، كما تم الإعلان عن موعد انطلاق صافرة المباراة والتشكيل المتوقع لها والقنوات الناقلة من أجل الاستعداد لمشاهدتها من قبل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي.

موعد مباراة الزمالك اليوم

تقام مباراة الزمالك القادمة ضد وادي دجلة في إطار الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الموافق 31 من أغسطس الجاري لهذا العام.

تنطلق صافرة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

يتم نقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت في الموعد المحدد لها.

سوف تقام المباراة على ملعب السلام.

مواعيد مباريات الزمالك

تم الإعلان عن مواعيد مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري هذا العام، وهذه المواعيد هي