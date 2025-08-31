جميع مباريات برشلونة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 .. اعرف التفاصيل بالقنوات الناقلة

يخوض برشلونة عدة مواجهات قوية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026 ويطارد برشلونة اللقب السادس من البطولة الغائبة عن النادي منذ 2015، ويقتتخ برشلونة طريقة الأوروبي بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

مباريات برشلونة دوري أبطال أوروبا

تم الكشف عن مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وهذه المباريات هي

مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد يوم الخميس الموافق 18 من سبتمبر على تلغي سانت جيمس بارك.

مباراة برشلونة واولمبياكوس يوم الثلاثاء الموافق 21 من أكتوبر على ملعب كامب نو.

مباراة برشلونة وكلوب بروج يوم الأربعاء الموافق 5 من نوفمبر على ملعب يان برايدل.

مباراة برشلونة وتشيلسي يوم الثلاثاء الموافق 25 من نوفمبر على ملعب ستامفورد بريدج.

مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء الموافق 5 من ديسمبر على ملعب كامب نو.

مباراة برشلونة وسلافيا براجيو الأربعاء الموافق 21 من يناير على ملعب أدين ارينا.

مباراة كوبنهاجن وبرشلونة يوم الأربعاء 28 يناير عبر ملعب كامب نو.

