جدول ترتيب هدافي الدوري المصري .. عبدالرحيم دغوم يتصدر المركز الأول

ينتظر جماهير كرة القدم متابعة الدوري المصري لمواجهة اليوم القوية التي سوف يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء أمام وادي دجلة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

يأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز على النحو التالي

عبدالرحيم دغموم النادي المصري ثلاثة أهداف.

احمد عاطف نادي زد هدفين.

بدر موسي نادي بتروجيت هدفين.

عمر السباعي النادي المصري هدفين.

صامويل امادي نادي سموحة هدفين.

منذر طمين النادي المصري هدفين.

عمرو السولية نادي سيراميكا كليوباترا هدفين.

احمد سيد زيزو النادي الأهلي هدفين.

هدافي الدوري المصري

هناك بعض التفاصيل التي تخص هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الآن وهذه التفاصيل هي