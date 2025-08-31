الآن .. مباراة برشلونة اليوم أمام رايو فاليكانو 2025 في الدوري الأسباني

ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو هذا الموسم في الدوري الإسباني الذي تغلب عليه آخر مرة في الدوري الاسباني عام 2023 ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 6 نقاط في مبارتين وقد يأمل في تحقيق فوز آخر قبل توقف الموسم.

مباراة برشلونة اليوم

هناك بعض التفاصيل التي تخص مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني ضمن الجولة الثالثة مساء يوم الأحد وهذه التفاصيل هي

تبدأ مباراة برشلونة اليوم أمام رايو فاليكانو في الدوري الاسباني ضمن الجولة الثالثة مساء يوم الأحد 31 من أغسطس.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة والدوحة ومصر وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تقام المباراة على ملعب كامبو دي فايكاس في مدينة مدريد.

تذاع المباراة غير شبكة قنوات بين سيورتس وبالتحديد بي أن سبورت 1 بجودة hdالعالية.

المعلق على المباراة هو حسن العيدروس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو

تم الكشف عن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الاسباني ضمن الجولة الثالثة وهذا التشكيل متمثل في الآتي