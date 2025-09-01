نزلها الآن.. تردد قناة ثمانية الجديد 2025 لمتابعة الدوري السعودي بجودة عالية على نايل سات وعرب سات

يبحث عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي عن تردد قناة ثمانية الجديد 2025 لمتابعة مباريات الدور السعودي للموسم الحالي، لكونها حصلت على حقوق بث المباريات بأعلى جودة ممكنة، وتعتبر قناة ثمانية من القنوات الإعلامية الحديثة التي حققت حضوراً لافتاً في الوطن العربي، فهي تقدم محتوى رياضي وثقافي متنوع يجمع بين العمق والجاذبية، ونوافيكم في هذا التقرير التردد الخاص بالقناة على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة ثمانية الجديد على النايل سات

يمكن لكل المهتمين والمتابعين لبطولة الدوري السعودي وغيرها من البطولات الاستمتاع بالمباريات بجودو عالية من أي مكان بالوطن العربي من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12360.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة ثمانية الجديد على العرب سات

يمكن أيضاً استقبال القناة بأعلى جودة من أي مكان من خلال القمر الصناعي العرب سات بالتردد التالي:

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط ثناة ثمانية على جهاز الاستقبال

لضمان الاستمتاع بكافة ما تقدمه قناة ثمانية عبر شاشتها عليكم ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال اتباع الخطوات التالية: