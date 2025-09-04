ساعات فقط وتبدأ إجازة مولد النبي الشريف لجميع عاملي القطاع الحكومي 2025

تعرف الآن على موعد إجازة مولد النبي الشريف، والتي قد تم تداول العديد من عمليات البحث عنها في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الأجتماعي، وقد أوضحت الجهات الرسمية بالموعد المحدد للأجازة التي سوف تفرض على جميع العاملين في كل من القطاع الخاص وايضا القطاع الحكومي، كما أشارت أيضا عن العودة إلى العمل بعد الأجازة الرسمية.

إجازة مولد النبي

أشارت الوزارة المختصة عن موعد إجازة مولد النبي الشريف، وأوضحت بشكل رسمي بأنه سوف يكون في اليوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري والذي سوف يتوافق يوم الخميس، وعلى أن تستمر الإجازة حتي اليوم الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وسوف يتم العودة مرة أخرى إلى العمل، في يوم الأحد الموافق السابع من شهر سبتمبر الجاري، وعلى أن تكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وعلى أن يتم فرض الأجازة بشكل رسمي.

المولد النبوي عطلة رسمية؟

يتساءل بعض المواطنين حول أن كان المولد النبوي عطلة رسمية أم لا، فقد أوضحت الجهات المختصة المصرية، بأنه بالفعل سوف يتوافق يوم المولد النبوي الشريف في اليوم الخامس من شهر سبتمبر الجاري، وسوف يوافق بأنه في يوم الخميس ونهاية الأسبوع، فقد أشارت الجهات المختصة الرسمية بأنها سوف تكون إجازة رسمية مؤكدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما أيضا أشارت الجهات المختصة المصرية بأن يوم الرابع من سبتمبر هو يوم الثاني عشر من ربيع الأول، كما أيضا أشارت دار الأفتاء بأن ذكرى المولد النبوي الشريف هو ذكرى مولد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، كما أيضا يتم أتخاذ هذا اليوم كأجازة رسمية في جمهورية مصر العربية.