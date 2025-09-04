رسميًا .. موعد بداية الدراسة بالعام الجديد 2025 “بداية العد التنازلي على الخريطة الزمنية”

ما هو موعد بداية الدراسة في مصر؟ أرتفعت عمليات البحث على العديد من مواقع التواصل الأجتماعي حول موعدة بداية الدراسة في مصر، وهل بالفعل سوف يتم تأجيلها حتي شهر أكتوبر المقبل، ولكن قد أوضحت وزارة التربية والتعليم المصري عن الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد 2025- 2026، وأشارت على تأكيد التقويم الدراسي الجديد من خلال الموقع الرسمي.

موعد بداية الدراسة

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصري بالرد الحاسم حول موعد بداية الدراسة في جمهورية مصر العربية، وعلى أن يكون البدء في العام الدراسي الجديد بيوم السابع من سبتمبر الجاري وذلك للمدارس الدولية فقط، وعلى أن يكون لجميع المدارس المختلفة بين اللغات والحكومي والخاص في اليوم العشرون من شهر سبتمبر الجاري لعام 2025.

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم بأن في حالة وجود تأجيل في بدء العام الدراسي الجديد، أو تغير في التقويم الدراسي المعلن عنه مسبقًا، سوف يتم الاعلان الرسمي عنه من خلال المواقع الرسمية التابعة للوزارة فقط،

موعد أجازة نصف العام الدراسي 2026؟

أوضحت الخريطة الزمنية والتقويم الدراسي لعام 2025-2026 بالرد المؤكد من وزارة التربية والتعليم حول موعد إجازة نصف العام الدراسي الجديد، وأشارت على أن يتوافق هذا الموعد في يوم السبت الموافق بتاريخ 24 من شهر يناير المقبل لعام 2026، وعلى أن تنتهي الأجازة في اليوم الخامس من شهر فبراير المقبل لعام 2026، وفي حاجة وجود إي قرارات جديدة حول تأجيل الأجازة أو اختلاف في المواعيد الرسمية المحددة من الوزارة سيتم الأعلان الرسمي عنها.