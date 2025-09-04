ما حقيقة تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025؟ .. الوزارة توضح

ما هو موعد صرف معاشات تكافل وكرامة؟ يتساءل العديد من المواطنين عن الموعد المحدد الخاص بالصرف، وهل بالفعل سوف يتم تبكير الدعم من أجل مناسبة المولد النبوي الشريف، بالأضافة إلى وجود العديد من عمليات البحث المرتفعه حول زيادة المبالغ المخصصة من الدعم أيضًا، لذلك الأمر قد حددث الجهات المختصة الرد الحاسم لجميع المستفيدين.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

أشارت وزارة التضامن الأجتماعي بالرد الحاسم حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، وقد أعلنت بالشكل المؤكد بان الصرف سوف يكون في اليوم الخامس عشر من الشهر الميلادي الجاري، وعلى أن يتم الصرف في الموعد المحدد بدون تبكير أو تأخير في الإيداع إلا في حالة وجود إجازة نهاية الأسبوع فقط، كما أيضا أوضحت الوزارة بردها الحاسم بعدم وجود زيادة مالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولا يوجد أيضا تبكير في صرف المبالغ على الاطلاق، وفي حالة وجود أي قرارات جديدة سوف يتم الاعلان عنها من خلال الموقع الرسمي.

هل يمكن الجمع بين معاش تكافل وكرامة ومعاش الأب؟

قد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بأن لا يمكن الجمع بين كل من تكافل وكرامة وبين معاش الأب المتوفي، وقد أشارت بأنه سوف يتم أيقاف المعاشين في حالة وجود التقديم بهما معًا، كما أشارت الجهات المختصة بان معاش تكافل وكرامة هو ليس معاش تأميني وأنما هو يصنف من معاشات الدعم المالي المخصصة لجميع المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، وأشارت على توافر شروط الأستحقاق بشكل مؤكد قبل البدء في التقديم بالدعم على الفور.