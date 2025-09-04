ليفربول يتراجع ! .. تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2025 بعد نهاية الجولة الثالثة

اشتعل الصراع على جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم، ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، ويستعد عشاق كرة القدم لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مساء اليوم في منافسة قوية.

ترتيب الدوري الانجليزي

جاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بعد تصدر تشيلسي المركز الأول في جدول الترتيب، على النحو التالي

تشيلسي يتصدر المركز الأول بعدد نقاط 7.

آرسنال المركز الثاني بعدد نقاط 6

توتنهام المركز الثالث بعدد نقاط 6.

ليفربول المركز الرابع بعدد نقاط 6.

مان سيتي المركز الخامس بعدد نقاط 6.

ايفرتون المركز السادس بعدد نقاط 6.

سندرلاند المركز السابع بعدد نقاط 6.

بورنموث المركز الثامن بعدد نقاط 6.

نوتنغهام بعدد نقاط 5.

مان يونايتد بعدد نقاط 4.

ليدز بعدد نقاط 4.

بيرنلي بعدد نقاط 3.

برينتفورد بعدد نقاط 3.

كريستال بالاس بعدد نقاط 2.

نيوكاسل يونايتد بعدد نقاط 2.

فولهام بعدد نقاط 2.

استون فيلا بعدد نقاط 1.

برايتون بعدد نقاط 1.

وست هام بعدد نقاط 1.

وولفرهامبتون بعدد نقاط 0.

مباراة ليفربول القادمة

تم الإعلان عن موعد مباراة ليفربول القادمة أمام بريلني في الدوري الانجليزي الممتاز وهذا الموعد هو