وزير التعليم المصري .. يكشف رسميًا عن حقيقة تبكير الدراسة في مصر 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصري ردها الحاسم حول حقيقة تبكير الدراسة في مصر، وأشارت بالقرارات الرسمية والخطة الزمنية المعلن عنها للعام الدراسي الجديد 2025- 2026، كما ايضا قد أعلنت الجهات المختصة عن موعد بدأ الدراسة في المدارس الدولية والتي من المفترض أن تكون في وقت مبكر عن مدارس الخاصة والحكومي واللغات المصرية.

حقيقة تبكير الدراسة في مصر

أشارت وزارة التربية والتعليم عن حقيقة تبكير الدراسة في مصر، وأوضحت بأن لا يوجد حقيقة على الاطلاق حول هذا الأمر، وأن موعد بداية الدراسة لجميع المدارس الدولية سوف تكون في اليوم السابع من شهر سبتمبر الجاري لعام 2025، وقد أوضحت على أن يكون موعد بداية الدراسية لجميع المدارس الحكومية والغات والخاص في اليوم العشرون من شهر سبتمبر الجاري وهو 2025.

وقد أوضحت بالرد المؤكد بانه في حالة وجود أي قرارات رسمية حول هذا الأمر مخصصة من الوزارة، بتأجيل أو تبكير موعد بدء العام الدراسي الجديد، سوف يتم الأعلان عنها بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة فقط، وما يتم تداوله على منصات التواصل الأجتماعي أو المواقع المبهمة، ويجب على جميع أولياء الامور التعرف على كافة القرارات الجديدة من خلال المواقع الرسمية للوزارة فقط.

هل تم تأجيل المدارس في مصر 2025؟

أشارت وزارة التربية والتعليم بردها المؤكد حول عدم وجود أي تصريحات حول تأجيل المدارس في 2025، وعلى أن يكون الموعد المحدد لبدء العام الدراسي الجديد في اليوم العشرون من شهر سبتمبر الجاري لعام 2025، وأوضحت ايضا بانه سوف يتم بدء العام الدراسي للمدارس الدولية في اليوم السابع من شهر سبتمبر الجاري لعام 2025.