أيام الزمن الجميل هترجع من تاني .. سلسلة Nokia Magic Max تفجر مفاجآت عديدة

كشفت شركة نوكيا عن أحدث اصدار ل هاتفها الجديد وهو هاتف Nokia Magic Max بتصميم أنيق وكلاسيكي في أوائل الالفية، وقد يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس ويكتسح السوق من جديد وهو يستهدف فئات البساطة والأناقة وفي نفس الوقت يقدم أداء قوي، وتم إصداره بسعر مناسب جميع الفئات.

Nokia Magic Max

توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف Nokia Magic Max ومن أشهر هذه المزايا ما يلي

مقاس الشاشة يصل إلى 6,7 يوصة.

معالج الهاتف من النوع Snapdragon 8 gen.

تأتي سعة الذاكرة العشوائية إلى 2 جيجا بايت.

دقة الكاميرا الخلفية تصل إلى 5 ميجابكسل.

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13.

يدعم البلوتوث.

يدعم الهاتف تطبيقات واتساب وفيسبوك ويوتيوب.

الذاكرة العشوائية 8/12/16 جيجا رام.

سعة البطارية تصل إلى 7500 مللي أمبير.

وضوح جيد واستهلاك منخفض للطاقة.

الكاميرا الأمامية تصل إلى 16 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال.

مقاوم للماء والغبار

عيوب هاتف Nokia Magic Max

على الرغم من العديد من المزايا التي يتمتع بها ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب ومن أهمها ما يلي

الكاميرا الأساسية متواضعة.

التطبيقات التي توجد بداخل الهاتف محدودة.

وزن الهاتف يصل إلى 199 جرام.

سعر هاتف Nokia Magic Max

تم إصدار هاتف Nokia Magic Max في السعودية ومصر بسر اقتصادي يصل إلى الآتي