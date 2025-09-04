خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني في العراق 2025

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2025 من أجل سدادها إلكترونيا بكل سهولة من الموقع الرسمي الخاص بأورو الذي أطلقته مديرية المرور العامة من أجل تفادي فرض العقوبة المالية، كما يجب الالتزام بها بواسطة السائقين ويمكن أن يتم فرض بعض العقوبات سواء المالية أو سحب الرخص أو غيرها في حالة عدم سداد قيمة الغرامة في دولة العراق

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكن الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم القومي إلكترونيا من موقع أورو لعدم فرض أي عقوبة على السائق، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ب بوابة أورو الإلكترونية .

اختار كلمة غرامات المرور من الخيارات المعروضة.

إدخال رقم التسجيل الخاص بالسيارة في المكان المخصص لها، ومن ثم اضغط على كلمة بحث.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يمكن الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تخص المخالفة المرورية.

طريقة تسديد غرامات المرور العامة الرقم القومي

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها إلكترونيا من أجل سداد قيمة غرامة المرور العامة بالرقم القومي بكل سهولة وهذه الخطوات هي: