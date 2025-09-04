معاد نزوله على الأبواب .. iPhone 17 Air في الاسواق بشكل رسمي في هذا الموعد

يبحث عشاق هواتف آيفون عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 17 Air وهو أحد أهم إصدارات شركة أبل خلال عام 2025، و يتوقع أن يأتي بتحديثات عالية وقد بدأت المعلومات والتسريبات تتسارع حول ما ستحمله هذه السلسلة من مزايا، مع ترقب عالمي لموعد الإطلاق الرسمي في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام.

iPhone 17 Air

جاءت التسريبات لتكشف عن العديد من التحديثات المهمة والمميزات العالية في سلسلة iPhone 17 Air وقد نالت أبل اهتمام خاص بتطوير المعالج، ويشمل أهم المواصفات الآتية

استخدام معالج A19 في طرازات iPhone 17 Air

تأتي الشاشة بتردد 120 هيرتز.

الكاميرا الخلفية رباعية العدسات.

حجم الشاشة 6,9 بوصة.

تصل دقة الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، كما تأتي دقة الكاميرا الأمامية بنحو 12 ميجا بكسل.

تزويد الهواتف بشاشات oled.

وزن الهاتف لا يتجاوز 145 جرام.

يأتي الهاتف بذاكرة داخلية 128/256/512 جيجا.

يتمتع بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت.

مزود بشاشة من النوع OLED.

كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، تقدم أداءً مميزا في تصوير الصور والفيديوهات.

تصل سرعة البطارية إلى 3000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف البلوتوث وشريحة NFCوالبوصلة الإلكترونية ومنفذ USB type c وتقنية face id.

السعر المتوقع لهاتف iPhone 17 Air

تصل أسعار هاتف ايفون 17 برو ماكس المتوقعة في الأسواق نحو الآتي: