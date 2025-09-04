حسابك افتحه في ثواني أون لاين .. فتح حساب بنك الخرطوم 2025

تتيح لك المواقع الرسمية السودانية سهولة فتح حساب بنك الخرطوم، أون لاين بدون الحاجة إلى زيارة المقر، وقد أوضحت الجهات المختصة على توافر العديد من الشروط والمستندات التي تساعد في فتح الحساب بكل سهولة من خلال مجموعة خطوات، كما أيضا يمكنكم الأستعلام الألكتروني عن الرصيد والحساب الخاص بكم من خلال موقع بنك الخرطوم.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنك الأن الحصول على أهم خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي وهي:

الدخول إلى بنك الخرطوم الألكتروني.

النقر على فتح حساب جديد.

سوف يتطلب منك العديد من البيانات.

يرجي أن يتم إدخال جميع البيانات المتوافقة مع الجهات المختصة.

يشترط أن يتم توافر كافة المستندات الرسمية وإرفاقها بالشكل الصحيح.

يرجي أن يتم إدخال الرقم الوطني الخاص بالهوية التابعة للمتقدم.

يرجي النقر على تأكيد الحساب الآن.

سوف يتم أرسال التأكيد على الهاتف الجوال الخاص بك.

كيف أفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين؟

قد يمكنكم الآن الحصول على أهم الطرق التي تساعد في فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، وقد تتمثل هذه الخطوات في: