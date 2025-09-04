خطوات تثبيت تردد قناة أسرتنا TV على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

أحصل الأن على تردد قناة أسرتنا TV، وأستمتع بالعديد من المحتويات المفيدة لجميع الأطفال على مدار اليوم، كما تتميز القناة بتقديمها للعديد من القصص التعليمية القصيرة، والبرامج الطفولية التي تفيد الأطفال بشكل مختلف تمامًا، كما ايضا تساعد القناة في زيادة الوعي والادراك من خلال المسابقات المختلفة التي يتم عرضها على القناة بشكل مستمر.

تردد قناة أسرتنا TV

يتميز تردد قناة أسرتنا TV بأنه بأشارة قوية وجودة عالية، فيما يمكن سهولة عرض العديد من المسلسلات التعليمية القصيرة، والمحتويات الترفيهية الأمنة لجميع الاطفال، كما تتميز القناة في أنها من أفضل القنوات المخصصة لعالم الأطفال وذلك لأنها تقدم محتويات مختلفة عن قنوات الأطفال الاخرى، والتي تزيد من تعلق أولياء الأمور بها بشكل كبير، لذلك قد يتميز التردد الخاص بها في الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11457.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: 3/4 .

مميزات قناة أسرتنا TV

قد يوجد العديد من مميزات قناة أسرتنا TV التي تجذب جميع المشاهدين لها بأستمرار، وقد تتميز هذه المميزات في الآتي وهي: