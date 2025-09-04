مدفوعة الأجر لهؤلاء .. إجازة المولد النبوي كام يوم؟ .. الحكومة المصرية تكشف

إجازة المولد النبوي كام يوم؟ قد أوضحت الحسابات الفلكية عن موعد إجازة المولد النبوي بالرد الحاسم من خلال الجهات المختصة، وأشارت على أن الأجازة سوف تصل إلى ثلاثة أيام متواصله، وسوف يحصل عليها كل من العاملين في القطاع الخاص وأيضا العاملين في القطاع الحكومي، كما أنها أوضحت بأن الاجازة سوف تكون مدفوعة الاجر.

إجازة المولد النبوي كام يوم؟

قد يبحث العديد من الأشخاص عن أجازة المولد النبوي كان يوم فقد أوضحت الحسابات الفلكية على أن الأجازة سوف تستمر لمدة 3 أيام متتالية لجميع المواطنين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وقد تتميز هذه الأجازة بان المولد النبوي الشريف سوف يكون في اليوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري لعام 2025، وسوف يوافق يوم الخميس المقبل، وبعد ذلك سوف يكون يوم الجمعة ويوم السبت، والذي يعتبروا أجازة نهاية الأسبوع المحددة من الوزارة.

هل المولد النبوي الشريف أجازة رسمية؟

قد أوضح رئيس الوزراء مصطفي مدبولي على ان يوم الخميس سوف يكون أجازة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص وفي القطاع الحكومي، كما أنه قد أشار على أن جميع الجهات الحكومية أو الخاصة التي تقوم بالعمل في الأجازات الرسمية سوف يتم تحويلها إلى المُسألة القانونية، وعلى جميع العاملين الحصول على أجازة مدفوعة الأجر مثلما قد اوضح رئيس الوزراء في أخر التصريحات الخاصة به، وعلى أن تتمثل هذه الأجازة بأنها سوف تكون في اليوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري لعام 2025، الموافق يوم الخميس المقبل.