السقا يفجر مفاجأة للجميع .. فيلم مافيا الجزء الثاني قريبًا “تفاصيل الخبر داخل المقال”

قد كشف السيناريست الكبير مدحت العدل عن فيلم مافيا الجزء الثاني، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عامًا، وقد أوضح بان التجهيزات قد بدأت بالفعل منذ يومين، وأشار رسميًا بأنه سوف يتم بدء كافة التحضيرات المختلفة والتي تساعد في الوصول إلى إستكمال فكرة الجزء الأول من الفيلم، مع الاُثارة والتشوق لجميع المشاهدين.

فيلم مافيا الجزء الثاني

قد أوضح السيناريست الكبير مدحت العدل عن فيلمه الجديد الذي قد بدء بالفعل في التجهيزات الخاصة به منذ يومين تقريبًا، وهو فيلم مافيا الجزء الثاني، وقد يتمثل الجزء الثاني بتواجد جميع كافة الأبطال الذين قد ظهروا بالفعل في الجزء الأول، مع ذلك سوف يمتنع الفنان الكبير توفيق عبد الحميد وذلك يعود إلى حالته الصحية، كما أيضا قد أوضح السينارسيت بأنه يقدم فكرة فريدة من نوعها في الجزء الثاني، والذي سوف يصرح عنها بعد بضع أسابيع.

قصة فيلم مافيا

تتميز قصة فيلم مافيا بقيام البطل احمد السقا بدور حسين أمين وهو شاب مصري فقير قد حاول التقدم لكلية الحربية ولكن لم يتم الحصول على فرصة القبول من أجل سلوكة السيئ، بالأضافة إلى أنه قد حاول والده بسفره خارج البلاد من أجل تحسين حياة المعيشة، ولكن قد عانى في الكثير من الظروف الغامضة، حتي أن عثر عليه منظمة الجزار، وهي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الذي يتهربون من العدالة.

وبداء الأحداث تتوالى حتي ظهور الاجهزة الأمنية في الأخفاء وأن يحاولون السيطرة عليه من اجل وقوع منظمة الجزار، وتحويلهم للعدالة، وتستمر الأحداث مع ظهور الطبيبة النفسية والتي تقوم بتقديمها الفنانة مني ذكى، والتي تحول حسين أمين من شخص عصبي وعنيف ألى شخص هادئ مستمتع للأخرين، وتستمر الأحداث حتي وصول المنظمة بالفعل إلى العدالة وتسليمها وتكريم كل من القائمين على العمل.