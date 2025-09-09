عبر الرقم المخصص لبلدك .. الأشتراك في مسابقة الحلم “برسالة هتغير حياتك للمليونير”

يمكنك الحصول على أهم خطوات الأشتراك في مسابقة الحلم، والأستمتاع بالجوائز المالية المختلفة، كما ايضا تتميز المسابقة، بتواجد العديد من الشروط المطلوب توافرها بالشكل الصحيح، وفي حالة تأكيدها سوف يتم زيادة فرص المشترك في الحصول على المبلغ المالي، كما ايضا يمكن الأشتراك من خلال التطبيق على الهواتف الذكية.

الأشتراك في مسابقة الحلم

تعرف الأن على أهم خطوات الأشتراك في مسابقة الحلم وأستمتع بالجائزة المالية المخصصة من أدارة البرنامج، وقد تزيد فرص الحصول بالجائزة في حالة تكرار الأشتراك والتواصل المستمر مع أدارة البرنامج، كما يتميز برنامج الحلم، بسهولة الفوز لجميع المشتركين والمشاهدين، وهذا الأمر من خلال طرق الأشتراك المختلفة والمبسطة للجميع، وقد تشمل خطوات الأشتراك في:

الدخول إلى موقع MBC.

النقر على الأشتراك في مسابقة الحلم.

يرجي أختيار البلد.

يرجي أختيار مزود الخدمة الخاص بك.

سوف يتم يتطلب رقم هاتفك الخاص.

يجب أدخالة بالشكل الصحيح.

سوف يتم تأكيد رقم الهاتف.

بعد ذلك سوف يتم إرسال الأسئلة بشكل مستمر على هاتفك الشخصي.

رقم مسابقة الحلم

قد يمكنكم أيضا الأشترك من خلال رقم مسابقة الحلم، والذي قد يتوافر لجميع الدول العربية والأجنبية، وقد يتميز البرنامج بسهولة الأشتراك من خلال أرسال كلمة حلم على أحد الأرقام المخصصة للدولة الذي يقطن بها المشترك، والتي قد تساعد في سهولة الفوز على الجوائز المالية المختلفة، والتي تشمل الآتي وهي: