ما هي حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر؟ .. التضامن تفجر مفاجأة للجميع

ما هي حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة؟ والذي قد تداولت على العديد من المواقع الألكترونية المختلفة في أخر 24 ساعة، فقد أوضحت الجهات المختصة مسبقًا، بان الرد الحاسم عن العديد من الشائعات التي تظهر حول برنامج تكافل وكرامة، كما اشارت بأن جميع الزيادات المالية أو تاخير مواعيد صرف الدعم يتم الاعلان عنها بشكل رسمي من خلال الوزارة.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة

يبحث العديد من الأشخاص حول حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة، وأوضحت الجهات المختصة المصرية، بأن لا يوجد حقيقة حول هذا الأمر على الأطلاق، وأن مازال المبلغ المالي المخصص للصرف مثلما كان لجميع المستفيدين من الدعم، وفي حالة وجود زيادة مالية، سوف يتم الأعلان الرسمي عنها من خلال الجهات المختصة فقط، أو عن طريق المواقع الألكترونية الرسمية للوزارة، وأشارت أن ما يتم تداوله غير ذلك لا يجب الأخذ به على الأطلاق.

هل قبض تكافل وكرامة هيزيد؟

يتساءل العديد من الأشخاص حول زيادة تكافل وكرامة، وذلك بمناسبة أقتراب المولد النبوي الشريف، كما أوضحت الجهات المختصة المصرية، بان في حالة وجود زيادة رسمية سوف يتم الاعلان عنها، وأن جميع المعاشات سوف تسرى كما كان، بدون زيادة أو نقص في المبالغ المالية، وهذا الأمر لمن يتوافر لديهم كافة شروط الدعم الموضحة من وزارة التضمان، والمتوافقة مع اللائحة التنفيذية للبرنامج.

وقد يمكن لجميع المستفيدين من البرنامج الأستعلام عن المبلغ الشهري الخاص بهم، وذلك من خلال الحساب الألكتروني، وسوف يتم ظهور المبلغ المستحق لجميع أفراد الأسرة، كما أيضا في حالة تحديد الزيادة المالية، وتأكيدها سوف يتم ظهورها على الفور من خلال الحساب الشخصي.