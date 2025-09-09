تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2025 .. وزارة المالية تكشف

يبحث المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، وحقيقة تأكيد الزيادة المالية للأجور والتي قد أعلن عنها مسبقًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشارت وزارة المالية بالرد الحاسم حول الموعد المؤكد لصرف المرتبات، وأنه يمكن الأستعلام عن الراتب والقيمة الخاصة به من خلال الحساب الشخصي التابع لكل موظف على الموقع الألكتروني.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

قد أوضحت وزارة المالية بالرد المؤكد حول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، واشارت على أن يكون الصرف بداية من يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهر سبتمبر وعلى انم يستمر وحتي يوم الثامن والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2025، كما أوضحت أيضا بأن جميع المرتبات يتم صرفها على مدار 5 أيام متتالية فقط، وفى حالة وجود رواتب متأخرة يتم صرفها لمدة ثلاثة أيام فقط، وذلك يبدأ من اليوم السابع من شهر سبتمبر الجاري وحتي اليوم التاسع من ذات الشهر فقط.

جدول المرتبات بعد الزيادة

كما أوضحت وزارة المالية بالرد الحاسم حول جدول المرتبات بعد الزيادة المالية، وأشارت على أن يتمثل في الآتي وهو: