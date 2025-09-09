إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب 2025 .. مدتها 4 أيام تبدأ وتنتهي في هذا التاريخ

قد أوضحت وزارة التعليم السعودي عن إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب لكل من المدارس والجامعات، وقد أوضحت الجهات المختصة السعودية بأن هذه الاجازة سوف تكون مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كما ايضا أشارت وزارة التعليم على العديد من فعاليات الطلاب الذي سوف يتميزون بها في هذا اليوم.

إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب

قد أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي السعودي، على إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب، وأشارت بان هذا اليوم سوف يكون اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، وسوف يوافق هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 1 ربيع الاخر 1447هـ، كما أشارت بأن هذه الأجازة سوف يحصل عليها جميع الطلاب في الجامعات وفي المدارس والأستمتاع بها حتي نهاية اليوم.

فعاليات اليوم الوطني السعودي للطلاب

قد أوضحت المدارس أهم فعاليات اليوم الوطني السعودي، والذي يعتبر من الفعاليات الرسمية بالأحتفال بهذا اليوم المميز بداخل المملكة العربية السعودية باكملها، وقد تتميز هذه الفعاليات في الآتي وهي: