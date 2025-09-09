إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب 2025 .. مدتها 4 أيام تبدأ وتنتهي في هذا التاريخ
قد أوضحت وزارة التعليم السعودي عن إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب لكل من المدارس والجامعات، وقد أوضحت الجهات المختصة السعودية بأن هذه الاجازة سوف تكون مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كما ايضا أشارت وزارة التعليم على العديد من فعاليات الطلاب الذي سوف يتميزون بها في هذا اليوم.
إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب
قد أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي السعودي، على إجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب، وأشارت بان هذا اليوم سوف يكون اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، وسوف يوافق هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 1 ربيع الاخر 1447هـ، كما أشارت بأن هذه الأجازة سوف يحصل عليها جميع الطلاب في الجامعات وفي المدارس والأستمتاع بها حتي نهاية اليوم.
فعاليات اليوم الوطني السعودي للطلاب
قد أوضحت المدارس أهم فعاليات اليوم الوطني السعودي، والذي يعتبر من الفعاليات الرسمية بالأحتفال بهذا اليوم المميز بداخل المملكة العربية السعودية باكملها، وقد تتميز هذه الفعاليات في الآتي وهي:
- ارتداء الزي الوطني السعودي لجميع الطلاب.
- تقديم المسرحيات المختلفة توضيحًا بيوم التوحيد للمملكة.
- ترديد الاناشيد الوطنية على مدار اليوم.
- تزين الفصول بالأعلام والبلونات التي تتميز باللون الأخضر.
- توزيع الهدايا المختلفة لجميع الأطفال.
- أذاعات مدرسية ومعلومات حول اليوم الوطني.
- رحلات تراثية وثقافية والتعرف على معالم السعودية.
- مسابقات عن تاريخ المملكة العربية السعودية والوصول إلى أهم المعلومات.
- مسابقات تلوين ورسومات وطنية على على حوائط المدارس.
- ارتداء زي شعار “عزنا بطبعنا” لجميع الطلاب والعاملين في المدرسة.
- توزيع المشروبات والأطعمة المختلفة لجميع الأطفال.