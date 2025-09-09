كلها مغامرات وضحك 24 ساعة .. تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات 2025

قد يمكنكم الان الاستمتاع بالحصول على تردد قناة توم وجيري الحصرية، اولتي قد تعتبر واحدة من أهم وأكبر القنوات المتميزة على الأطلاق، في تقديم العديد من المهارات التعليمية التي يمكن أن تفيد جميع الاطفال فى مختلف الأعمار على مدار 24 ساعة، كما تتميز القناة بسهولة تقديم كافة المعلومات لكافة الأطفال على مدار اليوم بدون خوف عليهم.

تردد قناة توم وجيري

أحصل الان على تردد قناة توم وجيري الحصرية، والتي قد تعتبر واحدة من أهم وأكبر القنوات المتميزة التي تفيد جميع الاطفال على مدار اليوم بدون انقطاع او توقف، كما تشمل القناة العديد من المهارات المختلفة والمعلومات المفيدة لكافة الأطفال في مختلف الأعمار، وقد يمكنكم الأستمتاع بالقناة من خلال الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: ممتازة.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11474.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: ممتازة.

مميزات قناة توم وجيري

قد يوجد العديد من مميزات قناة توم وجيري المتميزة والتي قد يمكنكم الأستمتاع بها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف، وقد يمكنكم الحصول على اهم المزايا املختلفة التي تفيد كافة الاطفال على مدار اليوم، وتتميز القنوات فى الآتي وهي: