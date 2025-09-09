تردد قناة توم وجيري الجديدة tom & jeery على نايل وعرب سات 2025

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة توم وجيري الجديدة، والتي قد تعتبر واحدة من أهم وأكبر القنوات المتميزة بشكل كبير فى عالم الاطفال، فهي تقدم العديد من المزايا المختلفة التي قد يمكنكم الحصول عليها من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي قد تفيد كافة الاطفال على مدار اليوم، وقد يمكنكم الأستمتاع بالقناة بدون خوف على الاطفال.

تردد قناة توم وجيري الجديدة

أحصل الان على تردد قناة توم وجيري الجديدة، وأستمتع بالعديد من المزايا المختلفة التي قد يمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال العديد من المزايا المختلفة التي قد يمكنكم الحصول عليها من خلال القناة، وقد يمكنكم تنزيل القناة من خلال الخطوات الآتية ويه:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: ممتازة.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11474.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: ممتازة.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

قد يمكنكم الآن وحصريًا الحصول على أهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين او الدعم الفني على الأطلاق، وقد يمكنكم الحصول على هذه البيانات واتباعها بالشكل الآتي والتي قد تتمثل فى: