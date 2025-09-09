خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة toyour el-janh kides tv .. على نايل وعرب سات 2025

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة طيور الجنة، وسلي طفلك على مدار اليوم، بدون ملل أو زهق على الاطلاق، وقد تشمل القناة العديد من المعلومات المختلفة والمفيدة التي يبحث جميع الاطفال عنها والتي تفيد بشكل كبير فى الوصول الى العديد من المهارات التعليمية المختلفة والتي تساعد فى زيادة الوعي وزيادة الأدراك الخاص بجميع الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة

أحصل الان على تردد قناة طيور الجنة، العديد من المعلومات المختلفة التي تفيد فى تسلية الطفل وزيادة الوعي والأدراك، وقد يمكنكم أيضا الحصول على أهم انواع المهارات التعليمية المختلفة المتميزة لجميع الأطفال على مدار اليوم، بدون أنقطاع او توقف على الاطلاق، وقد تتميز القناة بالتردد الخاص بها وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

ترددالقناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

قد تتميز قناة طيور الجنة بالعديد من المميزات المختلفة التي قد لا تتوافر على الأطلاق فى أي قناة أخرى وقد تشمل أهم المميزات التي تجذب جميع المشاهدين لها بأستمرار، وقد تتميز هذه المميزات فى الآتي وهي: