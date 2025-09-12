قصة ياسمينا وصاحب بساط الريح .. تردد قناة علاء الدين الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة علاء الدين والتي قد تعتبر واحدة من أهم القنوات المتميزة على الاطلاق فى عالم الأطفال، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالعديد من الأغاني الجديدة والتي لا مثيل لها على الأطلاق، كما أيضاي يمكنكم الأستمتاع بالعديد من أهم المعلومات المختلفة التي يمكن أن يتم الحصول عليها بكل سهولة من خلال مجموعة خطوات فقط.

تردد قناة علاء الدين

أحصل الأن بكل سهولة على تردد قناة علاء الديم، والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات المتميزة على الأطلاق، فى التقديم بالعديد من المعلومات المختلفة التي تساعد جميع الأطفال بدون الخوف او القلق على الأطفال طوال اليوم، بشكل نهائي، كما تتميز القناة بتقديم أكفئ المعلومات التي تساعد فى زيادة الوعي والأدراك بأستمرار، وقد يمكنكم الحصول على القناة من خلال الآتي وهي:

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 12652.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 12652.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تحميل قناة علاء الدين على التلفاز

أحصل الأن بكل سهولة على اهم الخطوات التي تساعد في تحميل القناة بدون ايقاف او تقطع على الأطلاق، كما ايضا يمكنكم الحصول على هذه الخطوات من خلال تثبيت القناة، ومشاهدتها على مدار 24 ساعة، وقد يمكنكم اتباع الخطوات الآتية وهي: