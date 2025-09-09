ثبتها حالًا بكل سهولة .. تردد قناة عمو يزيد الجديدة على نايل وعرب سات 2025

قد يعتبر ان الحصول على تردد قناة عمو يزيد الجديدة، من أهم وأكبر القنوات المتميزة على الأطلاق فى تقديم العديد من المزايا المختلفة التي قد يمكن الأستمتاع بها على مدار اليوم بدون توقف أو انقطاع، كما ايضا يمكنكم الحصول على العديد من المعلومات المختلفة والمتميزة والتي تتناسب مع جميع الأطفال والتي ايضا تساعد في تسليتهم بدون ايقاف او انقطاع.

تردد قناة عمو يزيد الجديدة

أحصل الآن تردد قناة عمو يزيد الجديدة، والتي قد تعتبر واحدة من أهم وأكبر القنوات المتميزة على الاطلاق فى تقديم العديد من الأغاني المتميزة والمفيدة لجميع الأطفال على مدار اليوم، كما ايضا تتميز القناة بتقديم العديد من المعلومات المختلفة التي تفيد جميع الأطفال في مختلف الأعمار، وقد يمكنكم الحصول على القناة من خلال الآتي وهي:

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 12652.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 12652.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تثبيت قناة عمو يزيد على الرسيفر

أستمتع الأن بالحصول على تثبيت قناة عمو يزيد على الرسيفر، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة لجميع الأطفال فى مختلف الأعمار، وقد يمكنكم الحصول على القناة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية والتي قد تتمثل فى الآتي وهي: